Repubblica – Giuntoli contatto continuo con Sarri, può riportarlo al Napoli: lo scenario

Maurizio Sarri torna la Napoli se resta Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, manager e allenatore sono in stretto contatto.

L’era di Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri al Napoli non si è chiusa con delle vittorie, un grosso rammarico per quello scudetto sfiorato che lascia l’amaro in bocca ai due protagonisti, uno seduto sulla panchina e l’altro a costruire la squadra sul mercato. La possibilità di rivederli di nuovo insieme però è ancora possibile, secondo Repubblica Giuntoli e Sarri sono un binomio che potrebbe essere riproposto da Aurelio De Laurentiis, presidente che sta ancora cercando un sostituto di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese a fine stagione andrà sicuramente via e prima della fine della stagione bisognerà trovare un altro allenatore per il Napoli.

Sarri ritorna al Napoli

Secondo quanto riferisce Repubblica il ritorno al Napoli di Sarri è possibile se resta anche Giuntoli. I due “sono in continuo contatto. L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Emery. Ha già parlato con l’artigiano toscano del progetto Napoli. Per le cessioni, via libera per Koulibaly e Fabian, ma per non meno di 65 e 40 milioni“. Giuntoli e Sarri al Napoli avrebbero l’occasione per riprendere il discorso da dove lo avevano interrotto, cercando magari di ricostruire una squadra con nuovi calciatori, adatti al gioco del tecnico toscano. Il ritorno di Sarri al Napoli significherebbe anche rivoluzionare di meno la rosa. Il tecnico toscano gioca con un 4-3-3 ma in passato ha utilizzato anche il trequartista, idea poi abbandonata una volta arrivato a Napoli. Prendere Juric o Inzaghi, invece, significherebbe puntare su una difesa a tre e quindi cambiar completamente il modo di intendere il calcio, acquistando anche calciatori funzionali al progetto.