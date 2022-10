Repubblica – Formazione Napoli: Kvaratskhelia in dubbio, attenti a Elmas

Ultime novità sulla formazione del Napoli che sfida la Cremonese di Alvini. Kvaratskhelia in dubbio, Elmas titolare con Ndombele scrive Repubblica.

Kvicha Kvaratskhelia è reduce da una partita molto complicata con l’Ajax in cui ha ricevuto diversi colpi. Il georgiano sarà sicuramente convocato ma può andare in panchina. Anche Zielisnki ha accusato un problema alla caviglia in Champions League, per questo motivo Spalletti è pronto a lanciare Ndombele titolare. In forte dubbio anche Osimhen che ieri non ha svolto l’intero allenamento con il gruppo.

Napoli: la probabile formazione con la Cremonese

Ecco quanto scrive Repubblica sulle possibili scelte del tecnico del Napoli per la fida con la Cremonese: “Spalletti sta pensando di far rifiatare Rrahmani e l’ipotesi Ostigard è da prendere fortemente in considerazione: giocherebbe in coppia con Kim. In mediana, invece, scalpita Ndombele che è in crescita dal punto di vista della condizione, come dimostrato pure in Champions: Zielinski è reduce da una botta e il francese scala posizioni nella gerarchia dell’allenatore. In attacco – al di là del ballottaggio tra Simeone e Raspadori – dovrebbero cambiare gli esterni. Politano è favorito a destra su Lozano, Kvaratskhelia potrebbe partire dalla panchina lasciando la corsia di sinistra ad Elmas. Ancora qualche ora di riflessione, poi Spalletti ufficializzerà le sue scelte“.