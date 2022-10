REPUBBLICA – Abbonamenti Napoli: quanti ne sono stati venduti, i dati

Abbonamenti alla SSC Napoli, Repubblica pubblica i dati relativi alla vendita della tessere per lo stadio Maradona.

Dati non proprio entusiasmanti per quanto riguarda gli abbonamenti, nonostante lo stadio sia praticamente sempre pieno, sia che si giochi in Serie A, sia che si giochi in Champions League. Il pubblico azzurro non lascia mai sola la squadra partenopea, ma non si fidelizza. Almeno non lo fa nel modo classico, ovvero quello dell’acquisto del pass per tutta la stagione.

Napoli, i dati sulla vendita degli abbonamenti

Ecco quanto scrive Repubblica: “L’Inter, alla prima di campionato, aveva ticket più alti anche del 30% rispetto alla 1ª giornata del 2021. Idem Roma (+8/24%) o Juve. Anche perché a maggio i tagliandi del nostro campionato erano tra i più bassi d’Europa. La gente non s’è fatta spaventare però. Anzi, tanti si sono abbonati: la Roma ha venduto più di 36 mila tessere stagionali, almeno 15 mila in più dei numeri pre pandemia.

Il Milan, con oltre 40 mila abbonamenti, ne ha staccati 7.300 in più del 2019, la Lazio quasi 6 mila in più Tante hanno però il segno negativo: Atalanta e Bologna, ma soprattutto Napoli (appena 12 mila tessere), Fiorentina e Juventus. Allo Stadium si inizia anche a vedere qualche posto vuoto: rispetto a maggio, sono 1800 i biglietti venduti in meno ogni partita. Chissà se quando rientreranno Pogba e Chiesa torneranno anche i tifosi“.

Insomma il Napoli per quanto riguarda gli abbonamenti venduti non tiene il passo di alcune delle grandi. Ma è un dato relativo, perché come detto l’affetto dei tifosi non manca di certo. La squadra sta andando benissimo, ma oltre il risultato si è creato un grande feeling con il gruppo di Spalletti. Una squadra che ispira fiducia e dimostra voglia di lottare. Non sarà un caso che anche in trasferta ci sia sempre il pienone nel settore ospiti.