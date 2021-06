Il Real Madrid cambia obiettivi per il centrocampo: Ancelotti snobba Fabian Ruiz e punti due talenti della Serie A

Niente Fabian Ruiz per il Real Madrid, secondo quanto fanno sapere dalla Spagna, Ancelotti ha deciso di cambiare obiettivo. Il club spagnolo era uno dei più interessati al giocatore del Napoli, ma ora il Real Madrid ha deciso di virare nettamente su altri obiettivi. Il Napoli spera ancora di poter vendere il calciatore per ripianare il buco in bilancio e far ripartire il proprio mercato. Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 60 milioni di euro per cedere Fabian Ruiz e fino ad ora nessuno ha affondato il colpo, nemmeno il Real Madrid che era uno dei club più interessato insieme al Barcellona.

Ora Fabian Ruiz è uscito dai radar del Real Madrid e sta pensando di puntare su due talenti della Serie A. Uno è Manuel Locatelli che con i due gol in Nazionale si è fatto apprezzare ancora di più dai top club europei. Anche in questo caso siamo ad una super valutazione: 60 milioni di euro. Il calciatore piace anche alla Juventus che ha una corsia preferenziale col Sassuolo e vuole abbassare il prezzo del cartellino piazzando qualche giovane come contropartita tecnica.

L’altro nome per il Real Madrid è Nicolò Barella dell’Inter. Il club nerazzurro sta vendendo Hakimi al Psg per 70 milioni di euro, una cifra che serve per ripianare almeno in parte i debiti. C’è da capire che il gruppo Suning vorrà fare altri sacrifici per tenere in ordine le finanze.