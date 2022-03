Rasulo: “Napoli-Milan, vi svelo un retroscena sulla famosa frase di Maradona

Non voglio vedere nessuna bandiera del Milan, il retroscena sulla famosa frase di Maradona.



A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Rasulo, giornalista.

“Napoli se batte il Milan vince lo Scudetto? Preferirei non dirlo per ragioni scaramantiche, può essere un buon inizio per provare ma mancheranno altre 10 partite con 30 punti disponibili, può succedere di tutto. Battere il Milan sarebbe augurabile ovviamente.

Napoli maturo? Sicuramente sì, sono alcuni anni che il Napoli ha raggiunto la dimensione sicuramente di vertice nazionale, speriamo che in Europa possa dire la sua con maggiore forza. In questi anni il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più di quello che ha fatto, nel 2018 il sogno sembrava realizzarsi. Nella gestione De Laurentiis manca qualcosa al Napoli in termini di risultati, manca la ciliegina sulla torta.

La famosa frase di Diego la diresse proprio a me e ad altri colleghi. Eravamo all’Ippodromo di Agnano di lunedì, Diego era andato a vedere un nostro collega che correva al trotto in salti. Era in silenzio stampa da mesi ma voleva parlare, scuotere l’ambiente. Ci invitò a prendere un caffè ed eravamo tutti in adorante attesa delle sue parole. Poi disse la frase famosa sul non voler vedere neanche una bandiera rossonera. Purtroppo fu profetico: di bandiere rossonere non se ne videro ma il Milan in quel momento era troppo più forte del Napoli. Quest’anno magari la situazione è un po’ diversa.

Nuova maglia per Maradona? Farà specie perché il Napoli giocherà con una maglia rossa e credo il Milan in bianco, non mi piace ma capisco le esigenze del marketing. Detto questo, il Napoli avrà una grande occasione per mettere un mattoncino, deve avere la fame giusta per battere il Milan.

Ci sono tanti giocatori che hanno una motivazione incredibile per salutare la piazza con un successo, qualcosa di indimenticabile. Anche Spalletti in carriera è arrivato 2-3 volte secondo, gli manca il fiore all’occhiello. Ci sono le premesse per fare molto bene”.