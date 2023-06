RAI – “De Laurentiis vuole il rinnovo Osimhen, incontro con l’agente imminente”

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis può incontrare l’agente Roberto Calenda.

Notizie Calcio Napoli – Secondo quanto riferisce Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, c’è la volontà di Aurelio De Laurentiis di rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Da tempo si parla di questa possibilità, anche perché il presidente del Napoli ha dichiarato a più riprese di non voler assolutamente cedere il giocatore nigeriano.

La novità importante è che “a breve può esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen, proprio per parlare del rinnovo del calciatore“. Un dettaglio non da poco visto che fino ad ora non c’era stato un contatto diretto. “Nonostante tutto Calenda è stato molto professionale, non ha mai fatto dichiarazioni per destabilizzare o provocare l’ambiente” ha detto Venerato durante la Domenica Sportiva.