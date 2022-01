Rai – “Conferme per Julian Alvarez, piace al Napoli”

Julian Alvarez obiettivo di calciomercato del Napoli, il giocatore piace a tante squadre in Europa ma Giuntoli lo sta seguendo. Al momento il calciatore sta facendo è sotto contratto con il River Plate con cui ha già vinto tanti trofei. Il contratto di Julian Alvarez scade a dicembre del 2022 ed il Napoli sta monitorando la situazione per cercare di sferrare l’assalto decisivo appena possibile.

Secondo Paolo Del Genio il Napoli potrebbe puntare allo scudetto con Julian Alverez al fianco di Osimhen. Secondo Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai il club di De Laurentiis è molto interessato all’attaccante argentino che Olè considera un sostituto di Insigne che ha firmato per il Toronto. “Le ultime notizie su Julian Alvarez sono solo conferme per quanto riguarda il Napoli. Il prezzo del calciatore è di 25 milioni di euro se la società troverà questi soldi allora potrà affondare il colpo. Il Napoli ritiene Alvarez il profilo ideale per sostituire Insigne a luglio ma prima vanno reperite le risorse per cercare di superare la folta concorrenza“.