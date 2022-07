Radio Ufficiale: “Pista calda tra il Napoli ed un centrocampista del Bologna”

CALCIOMERCATO-NAPOLI. Il Napoli mette nel mirino Mattias Svanberg come nuovo acquisto nel caso in cui Fabian Ruiz o Demme vengano ceduti. La redazione di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha contattato Giovanni Sartori, nuovo direttore sportivo del Bologna, ed ha fatto un punto sulla trattativa: “Per quello che concerne Svanberg, il dirigente del Bologna Sartori ci ha fatto sapere che il calciatore interessa al Napoli, ma prima il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe dismettere un centrocampista, tra Fabian Ruiz e Demme. L’interesse è concreto ed il centrocampista potrebbe entrare a far parte della rosa partenopea”.