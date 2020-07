Victor Osimhen è vicino al Napoli, nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Il calciatore ha voluto conoscere l’offerta economica di De Laurentiis.

Osimhen è il Napoli sempre più vicini, il calciatore del Lille sta sciogliendo i dubbi e la prossima settimana potrebbe esserci la svolta. Oshimen arriverebbe in azzurro per sostituire il partente Milik. Il polacco , secondo alcune voci, avrebbe raggiunto un accordo con la Juventus.

Ciro Venerato, giornalista di Rai sport, ai microfoni di Radio Sportiva ha rivelato le ultime sulla trattativa Osimhen-Napoli.Queste le sue parole:

“Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. L’entourage del calciatore sta spingendo l’attaccante a scegliere la società azzurra. Oggi c’è da registrare un passo in avanti importante per quello che concerne il passaggio di Victor alla corte di Gattuso“.

Ciro Venerato,nel corso del programma Microfono Aperto, in onda sulle frequenza della emittente Radio Sportiva ha poi aggiunto: “Per la prima volta in giornata l’attaccante Victor Osimhen ha chiesto ragguagli sull’offerta economica partenopea (si tratta di circa 3 milioni a stagione, ndr). L’entourage gli ha fatto sapere che De Laurentiis è disposto anche ad aumentare le cifre. Fino a ieri sera non era mai accaduto. C’è la sensazione che l’affare possa andare in porto nei prossimi giorni”.