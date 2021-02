Radio Marte – Telefonata De Laurentiis-Gattuso, ecco il retroscena

Telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso prima del match con la Juve, il presidente a sostegno della squadra.

Nei momenti di difficoltà bisogna fare quadrato e così Aurelio De Laurentiis ha fatto una telefonata a Gennaro Gattuso. Come rivela Radio Marte ci sarebbe stato un confronto “dai toni molto cordiali” con l’intento di creare un “clima di tranquillità e serenità in vista della partita importantissima con la Juventus“. Il patron del Napoli le sta provando tutte per cercare di apportare una svolta alla stagione senza dover arrivare ad un esonero. De Laurentiis ha fiutato il pericolo e sta provando un approccio diverso per provare a dare nuova linfa e fiducia a squadra ed allenatore.

Nella telefonata con Gattuso, De Laurentiis ha chiesto una “presentazione positiva” che nelle idee del presidente vale di più “del risultato. Il presidente del Napoli vuole vedere un atteggiamento diverso dopo il trend negativo delle ultime settimane” cominciato a Verona e proseguito con altre sconfitte, tra cui quella in semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta. Insomma De Laurentiis chiede che la squadra dia dei segnali importanti, anche in un momento di difficoltà. Basta vedere la lista dei convocati del Napoli per capire che i problemi ci sono tutti, ma nonostante tutto serve l’impresa per cercare di cambiare la stagione.