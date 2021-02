Naopli-Juve: i convocati di Gattuso, tante assenze e tre Primavera

Il Napoli sfida la Juve con tante assenze, Gennaro Gattuso deve rinunciare a sei uomini dalla lista dei convocati.

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Juve, il tecnico dei partenopei per la sfida con i bianconeri deve fare a meno di ben sei calciatori: Dries Mertens, Elseid Hysaj, Faouzi Ghoulam, Diego Demme, Kostak Manolas e Kalidou Koulibaly. Per questo motivo ci sono tre calciatori della Primavera tra i convocati del Napoli e sono: Karim Dedadka, Davide Costanzo e Antonio Cioffi.

Il tecnico Gattuso dovrà fare di necessità virtù e sta pensando di tornare al modulo 4-2-3-1 per affrontare la sfida con i bianconeri. Ballottaggio in attacco con Petagna e Osimhen a giocarsi un posto da titolare, ma il nigeriano è in vantaggio.

Ecco la lista dei convocati del Napoli: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3).