Quiz in Svezia spunta la domanda su Kvaratskhelia del Napoli – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ‘protagonista’ anche alla versione svedese di ‘Chi vuol essere milionario’ con una domanda durante il quiz.

Il nome di Kvicha Kvaratskhelia diventa sempre più internazionale, lo si capisce anche da alcune piccole sfumature.

La fama del calciatore cresce sempre di più, anche a livello europeo, grazie al Napoli che è protagonista in Champions League.

Il nome di Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato citato anche in una domanda della versione svedese ‘Chi vuol essere milionario’. Il conduttore chiede al concorrente il paese di origine di Kvaratskhelia.

Anche Spalletti oggi ha parlato di Kvaratskhelia paragonandolo addirittura a Salah. La crescita del georgiano è esponenziale, tra campionato e Champions League è già andato in doppia cifra, in termini di gol e assist. Il suo score può ancora migliorare, visto che ci sono ancora tante partite da giocare. Ieri il georgiano è stato protagonista anche in Napoli-Cremonese con un gol ed una partita di ottimo livello.