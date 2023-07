Pistocchi: “Spalletti, frecciata clamorosa a Max Allegri”

Maurizio Pistocchi rileva una clamorosa frecciata di Luciano Spalletti verso Massimiliano Allegri durante l’evento di Certaldo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha messo in evidenza una frecciata decisamente pungente lanciata da Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, al suo collega della Juventus, Massimiliano Allegri.

A seguito di una gloriosa vittoria che ha visto il Napoli trionfare nello Scudetto sotto la guida di Spalletti, il mister non ha esitato a esprimere il suo pensiero sul gioco del calcio. Durante un’intervista con la redazione sportiva di SKY, Spalletti ha dichiarato: “Il calcio è facile? Lo abbiamo imparato e lo sanno dire tutti, a noi piace sentire e provare a fare cose diverse. Serve entusiasmo“.

Nonostante Allegri non sia stato menzionato direttamente, è stato impossibile non rilevare la sottesa critica alle precedenti dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Secondo Maurizio Pistocchi, l’affermazione di Spalletti sarebbe una delle “blastate più potenti del 2023 diretta a Allegri“.

A sottolineare la natura polemica della dichiarazione di Spalletti, il giornalista ha commentato sui social: “Spalletti a Certaldo ‘Non è vero che il calcio è facile, c’è il bisogno di dire cose più moderne‘”.

In un mondo sportivo in cui le parole contano tanto quanto le azioni, queste affermazioni di Spalletti hanno innescato una serie di discussioni animate tra gli appassionati del calcio italiano. Resta da vedere se e come Allegri risponderà a questa sfida lanciata dal suo collega.

Nel frattempo, l’intero popolo napoletano esulta per la vittoria dello Scudetto, un trionfo molto atteso e celebrato con grande entusiasmo in tutta la città. E la festa è stata particolarmente intensa a Certaldo, dove Spalletti è stato celebrato in un 4 luglio da ricordare.