Pistocchi: “Napoli troppo passivo”

Maurizio Pistocchi commenta Napoli-Inter. La partita è terminata in pareggio con gol di Insigne su rigore e Dzeko. Il Napoli nel primo tempo ha tenuto in mano la mano, gli azzurri potevano raddoppiare, ma il palo ha bloccato io tiro di Zielinski. Un paio di occasioni di Osimhen potevano essere sfruttate meglio. A fine partita arriva il commento di Maurizio Pistocchi scrive su Twitter su Napoli-Inter: “Nap-Int 1:1 Finisce in parità la sfida scudetto: Napoli meglio nel 1^T , avanti su rigore ( fallo De Vrij /Osimehn) Inter nel 2^, in gol con Dzeko Sterile pressione per gran parte della ripresa dei nerazzurri, Napoli troppo passivo, gara equilibrata ma poco spettacolare”.

Da dire che l’Inter è risucita a pareggiare grazie ad un rimpallo fortuito che ha favorito Dzeko. Un vero colpo di fortuna per il bosniaco, bravo a sfruttare l’occasione. A fine gara anche Spalletti ha parlato di grande rammarico.