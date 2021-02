Pistocchi: “Gattuso capro espiatorio, vi dico chi ha grandi colpe”

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su twitter l’operato di Gennaro Gattuso e punta il dito anche contro la società di De Laurentiis.

“Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità slegate, disomogenee, poco connesse. La cosa più facile sarà trovare in Gattuso il solo colpevole ma le colpe sono di tutti, in primis la società. Che fa le scelte” è il messaggio twitter di Maurizio Pistocchi che torna sul caso Gattuso ancora a rischio esonero. Il tecnico è finito nel fuoco della critica ed in tanti vorrebbero vederlo esonerato già prima della sfida con la Juventus, in particolare dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Esonero Gattuso: non è l’unico colpevole

Da più parti si stanno evidenziando i limiti della squadra, dato che alla fine sono i calciatori che vanno in campo. Sicuramente Gattuso ha la sua parte di colpe, ma non sembra essere l’unico ad aver sbagliato. La confusione tattica c’è, ma si vede anche una mancanza di forza mentale da parte dei calciatori. Allo stesso tempo la dirigenza e la società non hanno centrato grandi colpi di mercato. Giuntoli potrebbe pagare a fine stagione, ma quello che si percepisce in casa Napoli è l’assenza di un progetto a lungo termine con strutture capaci di sostenere, economicamente e tecnicamente, la squadra ed il futuro del club sempre e solo legato agli introiti derivati dal calciomercato, dalla Champions e dai diritti commerciali.