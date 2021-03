Pirlo perde un i pezzi in difesa: infortunio grave in Juve-Porto, salterà la sfida col Napoli

La Juve perde Merih Demiral per almeno 20 giorni, il calciatore ha subito una lesione del muscolo retto femorale.

Non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo, l’allenatore della Juve perde per infortunio Merih Demiral per almeno 20 giorni, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale. A questo punto il difensore salterà sicuramente le sfide con Cagliari e Napoli, quest’ultima si gioca mercoledì prossimo ed il recupero dalla 3^ giornata. L’ex Sassuolo non sarà disponibile nemmeno per la sfida con il Benevento del 21 marzo e rientrerà, con ogni probabilità, dopo la sosta per le Nazionali.

La perdita di Demiral è sicuramente un duro colpo per la Juve e per Pirlo che stava dando ampia fiducia al difensore, tanto da farlo giocare titolare anche nella gara decisiva con il Porto che ha sancito però l’eliminazione della squadra bianconera.