Petagna gol da ‘figurina’: le pagelle lo premiano

Il gol di Andrea Petagna con la Sampdoria ha sorpreso tutti, una rovesciata fantastica ha dato i tre punti al Napoli. Un gesto fantastico quello dell’attaccante ex Spal che ha al termine della partita ha dimostrato anche grande maturità, dichiarando di essere sempre pronto a supportare la squadra. Solo elogi per Petagna che in pagella prende voti altissimi dai principali quotidiani. Il gol in rovesciata, che ricorda la figurina di Parola della Panini, fa scattare il plauso di tutti.

Petagna: le pagelle con la Sampdoria

Il Mattino 7,5 : Il verissimo nove. Si piazza al centro dell’attacco e non si fa smuovere nemmeno da un carrarmato. Alla faccia della stazza, tira fuori un gol da farfallina: rovesciata e palla all’incrocio. Come se non bastasse, lotta come un leone su tutto il fronte dell’attacco e non spreca una giocata.

Gazzetta 7 : Un gol molto bello e tantissimo lavoro per la squadra, ha fatto bene. sfiora pure il raddoppio. Decisivo.

Corriere dello Sport 7: Il gol è una cifra altissima d'una partita ricca di tanto altro, coraggio e pure intelligenza.

La buona partita di Petagna con la Sampdoria premia l’atteggiamento dell’attaccante, che nonostante non giocasse molto si è sempre messo al servizio della squadra, senza mai creare polemiche. Anche il rientro di Osimhen non spaventa Petagna che ha detto: “È il nostro bomber”.