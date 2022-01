Osimhen convocato col Bologna: non è una missione impossibile

Victor Osimhen rientra a Napoli e spera di poter essere convocato col Bologna, l’attaccante dovrà superare le visite di controllo. Luciano Spalletti comincia a recuperare qualche pezzo, dato che si avvicina anche la data del rientro di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano ha rinunciato alla Coppa d’Africa perché positivo al Covid 19, e perché avrebbe avuto bisogno di altri giorni di recupero per guarire completamente dall’operazione allo zigomo. Ora Osimhen è tornato negativo e potrà fare rientro in Italia.

Secondo Gazzetta dello Sport non è da escludere una convocazione di Osimhen per la sfida tra Napoli e Bologna, gara che ha cambiato data, insieme al match con la Fiorentina. L’attaccante non vede l’ora di rientrare in campo e si è sempre allenato, sia quando stava recuperando dall’operazione allo zigomo, sia quando ha avuto il Covid 19. Dunque il suo rientro in formazione non dovrebbe essere troppo traumatico, in termini di condizioni fisiche. Ovviamente il via libera per rivederlo su un campo da gioco, in attività agonistica, dovrà darlo il dottor Tartaro che ha eseguito l’intervento chirurgico. Senza il via libera dei medici non potrà giocare, ma i tempi di guarigione di Osimhen sembra oramai quelli giusti e quindi una convocazione per il match col Bologna non è da escludere.