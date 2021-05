Perché De Laurentiis ha scelto Conceicao: svelati i motivi della scelta

La scelta di Conceicao come nuovo allenatore del Napoli arriva per piena volontà di De Laurentiis. A quanto pare il presidente, consigliato dal super procuratore Jorge Mendes, si è messo sulle tracce dell’allenatore del Porto cominciando a studiarlo. La svolta c’è stata a metà della settimana scorsa, quando si è capito che il Real Madrid potesse fare sul serio per Massimiliano Allegri, riducendo di fatto le possibilità che arrivasse sulla panchina del Napoli. Ed allora De Laurentiis ha virato in maniera netta sul nome del tecnico portoghese, spiazzando, come sempre, tutti.

L’esclusione della Juve dalla Champions

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport De Laurentiis ha pesato parecchio la scelta di Sergio Conceicao. Il via libera è arrivato dopo un’attenta valutazione da parte del patron azzurro che si è messo davanti alla tv ed ha cominciato a divorare dvd delle partite dell’allenatore portoghese. A colpirlo sono stati sicuramente le due partite con la Juventus (eliminata dal Porto in Champions League ndr) e quelle col Chelsea. Ma Anche quelle col Benfica sono piaciute molto al presidente del Napoli. Molto ha pesato anche la conoscenza del campionato italiano e della lingua, dato che il tecnico ex Porto ha militato da giocatore in Serie A per molti anni.