La garra di Conceicao ha stregato De Laurentiis, ecco il retroscena sul contatto

Il cerchio si sta chiudendo sul nuovo allenatore del Napoli: Sergio Conceicao è in netto vantaggio. Secondo Corriere dello Sport la scelta è già stata fatta e pare irreversibile. A scegliere Conceicao è stato direttamente Aurelio De Laurentiis che si è immerso nel suo mondo ed ancora una volta ha tirato fuori la sorpresa. Spalletti, Galtieri e Allegri sono tutti nomi che il tecnico ha contattato. Lo stesso Galtier lo ha ammesso, così come arrivano conferme per Allegri, ma alla fine si è virato sul nome di Conceicao. Quanto ha inciso la mancata qualificazione alla Champions League, questo non è ancora possibile comprenderlo. Sicuramente il nome del tecnico portoghese è sempre stato nella testa di De Laurentiis conquistato dalla garra di Conceicao, quella che troppo spesso è mancata al Napoli di Gattuso.

La scelta di Coceicao

Aurelio De Laurentiis ha avuto un primo contatto con Conceicao già alla fine di Napoli-Verona, con il cuore a pezzi per la mancata qualificazione. Il patron del Napoli non ha lasciato, ma ha raddoppiato e poche ore dopo quel risultato disastroso si è messo a costruire il nuovo ciclo. Un retroscena interessante che racconta la voglia di ripartire di De Laurentiis che ha festeggiato l’ingresso nel giorno del suo compleanno al telefono con il tecnico portoghese. Il Porto ha fatto di tutto per trattenere l’allenatore che però è affascinato dal poter finalmente allenare in Serie A, dove ha militato per tanti anni vestendo le maglie di Parma, Lazio e Atalanta.

Conceicao al Napoli: il contratto offerto da Da De Laurentiis

Il tecnico portoghese è in arrivo in Italia, secondo Corriere dello Sport, già domani Conceicao potrebbe arrivare a Roma. Tutto è già pronto negli uffici della FilmAuro per accogliere il tecnico. De Laurentiis sottoporrà a Conceicao un biennale da 2 milioni netti a stagione, quindi restando più o meno sulle cifre promesse a Gattuso per il rinnovo mai firmato.