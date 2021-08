SAMDORIA-PETAGNA. Ultime ore di calciomercato bolleti sull’asse Napoli-Genova. Gli azzurri non sono più conviti di voler cedere l’attaccante ex Milan, Spalletti e la squadra premono per la permanenza di Petagna e De Laurentiis sembra voler accontentare il gruppo. Lo Stesso Spalletti in conferenza stampa ha affermato che vorrebbe continuare a lavorare con il ragazzo.

LA SAMPDORIA INSISTE PER PETAGNA

Sulla trattativa Sampdoria-Petagna è intervenuto l’esperto di calciomercato di SportItalia, Alfredo Pedullà. Il giornalista ha spiegato i movimenti dell’ultim’ora:”Se posso raccontarvi un retroscena: Ferrero sta provando a rintracciare De Laurentiis, ma De Laurentiis ha staccato il telefono”, ha sottolineato Pedullà.

ANCHE L’ATALANTA SULL’ATTACCANTE DEL NAPOLI

Alfredo Pedullà sulla vicenda Petagna-Samdoria ha poi aggiunto: “Ieri sera prima di Genoa-Napoli Petagna era di fatto un calciatore della Sampdoria. Stamattina Spalletti ha chiesto la sua permanenza, alle 13.00 Petagna aveva deciso di restare al Napoli salvo poi cambiare idea alle 15.00. L’Atalanta ci ha provato ma il ragazzo se va via lo fa per giocare”, ha concluso Pedullà.

Intanto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha smentito la presunta lite con Aurelio De Laurentiis. LE parti si dovrebbero aggiornare a domani. Le ultime ore di mercato saranno decisive per conoscere il futuro di Petagna. Spalletti resta in attesa.