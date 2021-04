Pedullà: “Napoli, Sarri o Italiano? Faccio il nome di un obbiettivo sicuro”

Il Napoli pensa a Maurizio Sarri o Vincenzo Italiano per la prossima stagione. I due tecnici sono tra i nomi più gettonati per sostituire Gennaro Gattuso. In particolare i tifosi azzurri gradirebbero il ritorno del tecnico di Figline Valdarno. Nessuno dalle parti del golfo ha dimenticato la bellissima cavalcata dei partenopei che hanno sfiorato lo scudetto. Aldilà dei ricordi, secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, potrebbe non essere Sarri il nuovo tecnico del Napoli.

Il giornalista nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì, programma in onda sulla emittente Canale Otto ha spiegato: “ Sarri o Italiano al Napoli? Vi faccio un altro nome: è quello di Ivan Juric. Penso che l’attuale mister dell’Hellas Verona sia uno dei pochi nomi papabili per la panchina del Napoli: è uno degli obiettivi sicuri del club capitanato da Aurelio De Laurentiis“.