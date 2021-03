Fedele: “Sarri prossimo allenatore del Napoli. Vi svelo un retroscena dopo Verona”

“Sarri prossimo allenatore del Napoli. Gattuso ha dimostrato di essere ancora immaturo per la piazza partenopea”.

Queste le parole di Enrico Fedele ai microfoni di Televomero. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro è sicuro del ritorno del tecnico di Figline sulla panchina partenopea e svela un retroscena avvenuto dopo la sconfitta contro il Verona:

“Maurizio Sarri, per quelle che sono io, sarà il nuovo allenatore del Napoli: è fatta all’85%. Poi io non faccio il giornalista, non devo dare io queste informazioni, ma sono le informazioni in mio possesso. Ma sarà un Sarri molto diverso da quello che abbiamo visto a Napoli”.