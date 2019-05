Pedullà: "koulibaly alla Juve? è incedibile. A Roma andrebbero querelati"

koulibaly alla Juve con Sarri non si farà. Alfredo Pedullà interviene sulle voci di mercato e sulla presunta lite Ancelotti-De Laurentiis.







Koulibaly non andrà alla Juve con Sarri, lo afferma Alfredo Pedullà. Il più forte difensore d’Italia piace ai bianconeri, ma per De Laurentiis è incedibile. Lo stesso giocatore ha ammesso che non accetterà un passaggio nella formazione bianconera. Il giornalista ai microfoni di Radio Marte è intervenuto sul calciomercato del Napoli e sulla presunta lite tra Ancelotti e De Laurentiis.

Pedullà su koulibaly

“Koulibaly alla Juve con Sarri? Non posso starci dietro, queste sono sensazioni. Il rischio che Kalidou venga ceduto non esiste.

Ho parlato più volte di incedibilità, anche dinanzi ad offerte da 120-130 milioni il club potrebbe resistere. Da nessuna parte della terra c’è scritto: ‘Do Koulibaly alla Juve se…

Il terzino sinistro non è una priorità. Per Mario Rui bisogna vedere come verrà completata la mappa delle panchine, si deve aspettare. Ad esempio Giampaolo è avanti per il Milan e stima Mario Rui”.







Pedullà ha poi aggiunto: Frizioni e alterchi tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti? A Roma, perché è soprattutto da lì che arriva questa presunta voce, c’è gente che lavora in radio e che, anziché occuparsi della Roma, dice cose assurde sul Napoli”.

“Ci può essere sempre qualche incomprensione sul mercato, anzi sarebbe anormale il contrario; ma da qui a parlare di problemi… A Roma molti sono diventati maghi, la mattina leggono la palla di vetro e dicono cose gravissime.

Cose sulle quali non dovrebbe esserci il silenzio-assenso, che è pericolosissimo, ma per le quali querelare”.