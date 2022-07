Paura per Maurizio De Giovanni: operato al Cardarelli per infarto

Grande paura per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, operato d’urgenza al Cardarelli di Napoli per un infarto. Il 64enne è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e, secondo quanto riferisce fanpage, l’operazione sarebbe perfettamente riuscita. Lo scrittore quindi dovrà restare ricoverato sotto sretta osservazione dei medici.

Sono tanti i messaggi che stanno arrivando per Maurizio De Giovanni dopo la notizia dell’infarto che lo ha colpito nella notte. Anche il senatore Sandro Ruotolo su Twitter ha scritto: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.

Lo scrittore di grandissimi romanzi gialli di enorme successo, ma anche sceneggiatore, era pronto per la promozione del suo ultimo romanzo ‘Un volo per Sara’ edito da Rizzoli nel maggio 2022. Tour che, per il momento, è stato annullato, alla luce del malore che ha colpito lo scrittore questa notte: nella giornata di oggi, 13 luglio ad esempio, De Giovanni era atteso a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. La promozione del nuovo romanzo avrebbe tenuto impegnato lo scrittore, in giro per tutto lo Stivale, fino alle fine del mese di agosto, quindi per l’intera estate.