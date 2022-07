Infarto De Giovanni, De Maggio: “Un plebiscito per Maurizio, ho aggiornamenti sull’operazione”

INFARTO DE GIOVANNI. La puntata odierna di “Radio Goal” apre con un pensiero per Maurizio De Giovanni. L’illustre poeta e scrittore è stato colpito da infarto e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, così Valter De Maggio, attraverso la radio ufficiale del club azzurro, confida con un tono delicato: “Sapete il legame che ho con Maurizio De Giovanni, mi stanno arrivando tantissimi messaggi. Un plebiscito per Maurizio, si sono sincerati tutti sulle sue condizioni, sono realmente preoccupati della situazioni del nostro amato scrittore partenopeo. Mi dispiace tantissimo per quello che gli è accaduto, ma ho notizie dell’ultim’ora dal Cardarelli, Maurizio si è operato e l’intervento è perfettamente riuscito. Siamo tutti vicini a lui, pronti ad abbracciarlo forte”.