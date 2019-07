Parma-Napoli asse caldo. Si studiano le cessioni di Sepe e Grassi

Faggiano e Giuntoli a lavoro per piazzare i colpi Sepe e Grassi. Caldo l’asse di mercato Parma-Napoli

Parma e Napoli a lavoro per cercare di portare a termine due operazioni di mercato che vanno a rinforzare la squadra ducale. Faggiano e Giuntoli, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, stanno discutendo di Sepe e Grassi. Per il portiere, il riscatto è vicino per una cifra di circa quattro milioni di euro. Mentre per il centrocampista si stanno studiando due opzioni: prestito oneroso o cessione a titolo definitivo a otto milioni di euro, dove al Napoli sarà riservato il diritto di recompra