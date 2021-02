Giancarlo Padovan, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Il Napoli ha vinto con coraggio e resistenza. Da Pirlo soltanto scuse”.

“Contro la Juve il Napoli ha vinto con coraggio e resistenza, quelle di Pirlo a fine partita sono state soltanto scuse. Chiariamo subito, il rigore concesso al Napoli era netto. Pirlo, però, ha dimenticato di spiegare come mai la Juventus ha regalato tutto il primo tempo e soprattutto come mai gli attaccanti bianconeri sono stati così imprecisi sotto porta. Meret è stato bravo, però il portiere è lì per parare”.

Il successo ha permesso a Gattuso di allontanare le critiche.

“Sono sempre stato un estimatore di Gattuso, è stato chi ha dimenticato troppo in fretta che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia, rigenerando una squadra lasciata con le gomme a terra da Ancelotti. Inoltre, bisogna sottolineare che il Napoli è stato falcidiato dalle assenze. Adesso mancherà pure Lozano, un calciatore che incarna il progetto di Gattuso alla perfezione”.

Secondo Padovan, nonostante ciò il Napoli potrebbe fare molta strada in Europa League.

“Credo che questo sia l’anno buono per vedere un club italiano trionfare in Europa League, in Champions, invece, non credo che le squadre di casa nostra possano arrivare sino in fondo”. Ha concluso Padovan a Radio Crc ,