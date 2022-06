Ostigard-Napoli, offerta di Giuntoli al Brighton. Trattativa calda

Il Napoli pensa a Leo Ostigard per la prossima stagione. Trattativa avviata con il Brighton che detiene il cartellino dell’ex Genoa.

Napoli idea Ostigard per la difesa. Con il ritorno di Tuanzebe al Manchester United potrebbe essere lui a riempire la quarta casella dei centrali. Tra i profili tenuti monitorati dal Napoli c’è il norvegese del Brighton, 22 anni, che quest’anno ha giocato con il Genoa.

Una situazione che potrebbe andare a svilupparsi in maniera concreta con il club inglese dopo i primi contatti e diventare una trattativa calda con i vari tasselli da definire.

Un centrale sarebbe l’ultimo tassello da poter aggiungere al reparto arretrato per il resto in questo momento già al completo. Con l’arrivo del terzino portoghese Olivera, preso dal Getafe, al posto di Ghoulam che termina l’avventura a Napoli in scadenza di contratto.

Sono quattro i laterali con Di Lorenzo e il giovane Zanoli a destra e il portoghese Mario Rui a sinistra, reduce da una stagione molto positiva per rendimento e continuità. E sono tre i centrali Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus.

La trattativa

Il Napoli pensa a Leo Ostigard, classe ’99 per la prossima stagione. Gli azzurri hanno avviato una trattativa con il Brighton: sul tavolo 3 milioni più bonus con percentuale rivendita, ma ancora devono essere definiti gli ultimi dettagli, riguardanti proprio i bonus e le percentuali.

La società inglese valuta il calciatore almeno 10-12 milioni. Una cifra piuttosto alta per un giocatore che tra un anno va in scadenza. Il Genoa è in contatto sia con Ostigard che con il Brighton e proverà ad acquistare il difensore anche se la concorrenza di società di A come il Napoli, che l’anno prossimo faranno la Champions League, di certo rende la trattativa complicata.