Osimhen: tre punti di sutura, ma con lo Spezia vuole esserci. Numeri decisivi per il nigeriano

I tre punti di sutura non fermeranno Victor Osimhen. Il nigeriano è uscito per infortunio dalla sfida con il Cagliari ma non vuole assolutamente perdersi la sfida con lo Spezia. Osimhen sui social ha già fatto capire di essere pronto a tornare in campo, per dare il suo contributo al raggiungimento della qualificazione Champions League del Napoli. L’attaccante del Napoli dopo due gravi infortuni (spalla e cranio) ed il Covid 19 sta trovando continuità di rendimento e gol. Osimhen ora ha raggiunto 8 reti in campionato e punta alla doppia cifra. Se Fabbri non gli avesse annullato un gol regolarissimo con il Cagliari sarebbe ad una sola rete di distanza dai 10 gol in campionato.

Anche per questo Osimhen ha una voglia matta di tornare in campo e di segnare gol importanti, forse decisivi dato che quando il Napoli giocherà con lo Spezia ci sarà anche la sfida tra Milan e Juventus. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Ma Osimhen ha cominciato ad incidere, dopo aver assorbito il calcio italiano, che ha osservato a lungo – nelle ventidue gara a cui ha dovuto rinunciare – dalla poltrona di casa o da quelle della tribuna. E per dissolvere tutti i cattivi pensieri, s’è scatenato quando è riuscito ad essere se stesso, completamente, in una squadra che ha pure capito come lanciarlo, aprendogli il campo, lasciandolo libero di sprigionare non esclusivamente la sua energia ed il suo atletismo ma un cinismo e una voracità che trascina dritto a La Spezia.

Ma i numeri ed i gol di Osimhen in questo finale di stagione sono già importanti e fanno ben sperare per il futuro: