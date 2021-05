Kaio Jorge al Napoli è una trattativa che Cristiano Giuntoli vuole chiudere nel più breve tempo possibile. Il calciomercato della SSCN è molto intenso anche in questa fase in cui non si sa ancora bene chi ci sarà sulla panchina partenopea. Kaio Jorge sembra proprio il profilo perfetto per la società di Aurelio De Laurentiis, dato che a 19 anni è un astro nascente del calcio brasiliano, ha già numeri importanti. Giovane, buono per il presente e con enormi margini di crescita, insomma Kaio Jorge è l’identikit perfetto per il Napoli di Aurelio De Luarentiis.

Come gioca Kaio Jorge

Kaio Jorge ha le stimmate del predestinato, un calciatore che a 19 anni ha già maturato esperienza nel campionato brasiliano. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e questo lo rende appetibile per le grandi società europee. Alto 186 centimetri Kaio Jorge non è un goleador statico e forte fisicamente, ma bensì è un calciatore moderno, capace di svariare la posizione in campo, ma di essere letale in area di rigore. Il fiuto del gol viene abbinato ad un’ottima tecnica individuale e velocità.

Insomma, metà 10 e metà 9. Non è il classico e totale fantasista brasiliano alla Neymar, ma capace comunque di destreggiarsi alla grande nello stretto e nello scatto può essere devastante. Capacità – scrive Gazzetta – che lo rendono all’occorrenza adattabile anche come seconda punta in un 4-2-3-1 o 4-4-2: lo si potrebbe ‘forzare’ volendo anche come esterno volendo, ma ama giocare a ridosso della porta per capitalizzare il più possibile.

Il Napoli per Kaio Jorge vuole stringere i tempi. Cristiano Giuntoli vorrebbe chiudere entro un paio di settimane, così da evitare l’assalto delle big. In realtà il giocatore è già molto seguito dai grandi club europei, per questo il Napoli vorrebbe anticipare tutti e portarlo in Campania prima che arrivi qualche offerta faraonica.