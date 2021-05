Infortunio Osimhen, il nigeriano rassicura tutti: ecco il suo messaggio

E’ arrivato il tweet di Victor Osimhen a rassicurare i tifosi dopo il suo infortunio contro il Cagliari. Il nigeriano è uscito dal campo con un brutto taglio alla testa e con un’ampia fasciatura insanguinata. I supporter azzurri hanno temuto dato che recentemente Osimhen è stato fuori qualche settimana per un trauma cranico. In seranta Osimhen attraverso i social ha scritto: “grazie per avermi controllato, sto bene e già non vedo l’ora che arrivi la prossima partita… daremo tutto fino alla fine“.

Il nigeriano nel match contro il Cagliari è stato sicuramente il migliore in campo. Ha combattuto, ha segnato un gol e si è visto annullare una seconda rete totalmente regolare dall’arbitro Fabbri. Ora Osimhen lancia di nuovo la sfida Champions che in questa giornata è stata macchiata da prestazioni tutt’altro che eccellenti dei direttori di gara. Per informazioni rivolgersi a Pierpaolo Marino.