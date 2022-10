Osimhen tra i convocati di Napoli-Ajax: la decisione di Spalletti

Victor Osimhen rientrerà tra i convocati di Napoli-Ajax sfida valida per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League.

L’attaccante nigeriano sarebbe stato pronto già per la sfida con la Cremonese, ma staff medico e tecnico non hanno voluto rischiare nulla. Inoltre in quella settimana Osimhen è diventato papà, saltando anche un allenamento. L’attaccante manca da oltre un mese per un infortunio muscolare, quindi meglio non lasciare nulla a casa ed evitare possibili rischi. Anche perché fino ad ora Raspadori ed Simeone non hanno fatto rimpiangere Osimhen. Anzi il Napoli è andato in gol con 12 giocatori diversi, piazzando un record unico per questa Serie A e non solo.

Ma col rientro di Osimhen tra i convocati di Napoli-Ajax, Spalletti ha un’arma in più. Il tecnico a Mediaset ha esaltato il giocatore definendolo un “top” nel suo ruolo. È chiaro che recuperarlo significa avere un calciatore dalle incredibili potenzialità, in grado di fare sempre la differenza. Chiaramente Spalletti lo dovrà inserire di nuovo nei suoi schemi con calma, perché dopo un mese senza scendere in campo non sarà al top della formazione.

Osimhen in Napoli-Ajax potrebbe trovare già i primi minuti di gioco dopo l’infortunio, dipenderà anche da come si metterà la partita. Il tecnico del Napoli deve risolvere ancora dei ballottaggi, ma sicuramente il nigeriano non scenderà in campo da titolare. Nelle prossime partite potrà aumentare il minutaggio del giocatore che resta l’attaccante principale del Napoli. Squadra che ha visto l’esplosione di Raspadori e Simeone, altri due giocatori che possono fare la differenza, come ampiamente dimostrando quando Osimhen è stato fermo per infortunio. Di certo non sarà il rientro dell’attaccante a creare problemi a Spalletti, che potrà contare di nuovo sulle qualità uniche del centravanti nigeriano, capace di tenere in apprensione le difese avversarie con la sua presenza sul terreno di gioco.