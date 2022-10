Napoli chi gioca con l’Ajax: la probabile formazione di Spalletti, quattro dubbi deciso il sostituto di Rrahmani

La probabile formazione del Napoli che gioca in Champions League con l’Ajax, sarà Ostigard a sostituire l’infortunato Rrahmani.

Ma in casa Napoli c’è più di un dubbio di formazione, anche perché con partite così ravvicinate è assolutamente necessario fare un po’ di turnover. Certo che ci sono giocatori come Di Lorenzo che hanno più resistenza o qualcuno che sembra assolutamente imprescindibile come Anguissa e Lobotka a centrocampo e Kvaratskhelia in attacco. Anche per loro ci dovrà essere recupero e riposo, ma in maniera diversa, magari con i cambi durante la partita.

Napoli-Ajax: probabile formazione, tutti i ballottaggi

Nel Napoli è abbastanza chiaro che sarà Ostigard a sostituire l’infortunato Rrahmani. Il difensore kosovaro torna nel 2023. Meret sarà il portiere, con Di Lorenzo Ostigard, Kim e Mario Rui in ballottaggio con Olivera.

A centrocampo torna Zielinski che completa il reparto con Anguissa e Lobotoka. Secondo Gazetta, Elmas è in ballottaggio sia per giocare al posto di Anguissa che al posto di Kvaratskhelia, ma ci sono più possibilità che entria gara in corso.

C’è poi il ballottaggio tra Politano e Lozano. Gazzetta inserisce l’ex Inter titolare nella probabile formazione del Napoli che sfida l’Ajax per la quarta giornata di Champions League. Ma il messicano può assicurare velocità e profondità in contropiede, ed in una partita del genere potrebbe essere molto utile. Confermato Raspadori al centro dell’attacco, con Osimhen che parte dalla panchina ed è pronto a subentrare. In panchina c’è anche Simeone, sempre pronto a dare il suo contributo quando è chiamato in causa, come ha fatto vedere ancora una volta a Cremona, in cui ha segnato il gol del 2-1 che ha spalancato le porte alla vittoria degli azzurri e mandato il Napoli in vetta alla classifica di Serie A.