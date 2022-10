Infortunio Rrahmani stop molto lungo: ecco quando torna, salta 9 partite

L’infortunio di Amir Rrahmani è più lungo del previsto il difensore tornerà solo nel 2023 dopo la sosta per i Mondiali.

Sicuramente una bruttissima notizia per Luciano Spalletti che in Rrahmani ha un leader difensivo importante, uno che che è cresciuto tantissimo da quando è arrivato in azzurro. Migliorato molto nell’uscita palla al piede, ma soprattutto sempre preciso e attento nelle chiusure ed a giocare di reparto con il compagno Kim. Perdere Rrahmani non sarà di certo una passeggiata, ma ieri il comunicato della società azzurra non ha dato scampo la lesione va trattata al meglio senza forzare i tempi di recupero.

Infortunio Rrahmani: tutte le partite saltate dal difensore

Corriere dello Sport fa sapere che Rrahmani tornerà a giocare solo nel 2023. Quindi fino alla pausa per i Mondiali non scenderà più in campo. A questo punto Rrahmani salterà: Ajax, Liverpool, Ranger, Bologna, Roma, Sassuolo, Atalanta, Empoli e Udinese. Nove partite importanti che il Napoli dovrà affrontare senza uno dei suoi migliori difensori.

Già con l’Ajax toccherà ad Ostigard scendere in campo da titolare. Il difensore norvegese è sicuramente un ottimo elemento, a cui però veniva dato tempo per inserirsi nei nuovi schemi difensivi. I sei mesi passati al Genoa sono stati importanti per l’approccio al campionato, ora toccherà a lui farsi trovare pronto. Ma l’infortunio di Rrahmani in alcuni casi potrà essere ovviato anche con l’ingresso di Juan Jesus. A quel punto Kim potrebbe spostarsi sulla destra, tornando in quello che è il suo ruolo naturale, come ammesso proprio dal sudcoreano durante la presentazione alla stampa.

Insomma le soluzioni in casa Napoli per sostituire Rrahmani ci sono tutte, ma è chiaro che il kosovaro era un pilastro della difesa ed almeno nelle prime uscite si farà sentire la sua assenza.