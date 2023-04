Osimhen, spunta una richiesta speciale per la nuova maschera. In arrivo anche una seconda…

Victor Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera protettiva, realizzata su misura dopo che aveva smarrito quella precedente.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto una nuova maschera protettiva dopo aver smarrito quella precedente durante il viaggio di ritorno dalla Nazionale. La notizia è stata confermata da Roberto Ruggiero, l’ortopedico che l’ha realizzata, durante un intervento a Radio Crc. La nuova maschera, simile nella forma alla precedente ma più perforata per adattarsi alle modifiche del volto del calciatore, è stata definita una “seconda pelle” e ha reso Osimhen molto soddisfatto.

“Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle. E’ molto contento e noi molto felici“.

Ma non è finita qui: il calciatore nigeriano ha anche richiesto che sulla nuova maschera vengano aggiunte le sue iniziali e il numero 9. E c’è di più, perché è in arrivo una seconda maschera ancora più speciale. “La seconda la stiamo realizzando e Osimhen l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questa nuova maschera avrà lo scudetto tricolore con un 3 stampato sul lato“, ha spiegato Ruggiero.

Nel frattempo, Osimhen si sta concentrando sul recupero dall’infortunio per poter partecipare alla sfida contro il Milan il 12 aprile. Attualmente, si trova a Castel Volturno dove sta svolgendo terapie per tornare in campo al più presto.