Osimhen, dott. Ruggiero: “È contento della nuova maschera, più performante”

Il Dottor Roberto Ruggiero ha raccontato la consegna della maschera a Victor Osimhen. Il dottore specializzato in chirurgia tecnologica ed artefice delle maschere protettive di Alex Meret e di Victor Osimhen lo ha detto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’: “Maschera diversa rispetto a prima? Nei tagli e nella forma è simile, ma è più performante. Osimhen è rimasto felice da questa nostra nuova creazione. Tra l’altro, l’abbiamo personalizzato come lui ha richiesto. Quante ne abbiamo portate? Per ora una e, poi, ne realizzeremo una con il simbolo dello scudetto. Non è legato a un fatto di salute, ma lui si sente più tranquillo”.

Il dottore Ruggiero ha poi proseguito: “Victor è un ragazzo eccezionale, è per bene, insomma un giocatore molto positivo dal punto di vista personale. Osi è maschera dipendente. Mi ha detto quanto ritorna? No, non ne abbiamo parlato”.

“Permettetemi di fare un appello: dobbiamo rimanere coesi intorno alla squadra. Ci sta portando allo scudetto e siamo in corsa per la Champions. Dobbiamo essere vicino ai calciatori, anche perché loro lo avvertono. Smettiamola con questa polemica dello stadio. Sproniamoli, visto che siamo alle battute finali”.