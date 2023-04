Fedele: “Ahi Osimhen, un dottore mi ha dato una brutta notizia”

Enrico Fedele rivela che, a proposito delle condizioni di salute di Osimhen, un dottore gli ha dato una brutta notizia

L’ex dirigente del Parma, Enrico Fedele, spegne l’entusiasmo di chi pensa che Victor Osimhen possa tornare a breve. Mentre da altri lidi filtra ottimismo sul recupero in vista della partita di andata dei quarti di finale contro il Milan in Champions League, ai microfoni di Televomero l’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro annuncia: “Un dottore mio amico mi ha dato una brutta notizia sul nigeriano: scordiamoci di averlo nella gara di andata di Champions contro il Milan. Ci sono invece delle speranze di riaverlo per la partita di ritorno, ma il rischio è che sia solo al 60% delle sue possibilità. Ma qualora dovesse essercene la necessità, l’ex Lille verrebbe schierato al Maradona”.

Per Fedele Raspadori potrebbe giocare dal primo minuto Lecce-Napoli

Enrico Fedele ha poi proseguito: “Io penso che la vera sorpresa di formazione nel match contro il Lecce possa essere la presenza dal primo minuto di gioco di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, negli scampoli di partita in cui ha giocato contro il Milan, è stato certamente il più pericoloso. Ecco perché, a mio parere, potrebbe giocare dall’inizio. Prevedo inoltre dei cambiamenti anche a centrocampo e in difesa. Uno dei due centrali potrebbe riposare”.