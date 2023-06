Osimhen ritorna in Nigeria e rompe il silenzio: messaggio bellissimo

Victor Osimhen torna in Nigeria nella città dov’è nato e dove ha cominciato a calciare per la prima volta il pallone.

Una infanzia tutt’altro che semplice quella di Victor Osimhen che ha saputo però affrontare le difficoltà, ed anche grazie al calcio farsi una vita diversa.

Ma Osimhen non dimentica le sue origini, non le ha mai nascoste. Oggi L’attaccante del Napoli è ritornato nella sua terra d’origine e sui social ha scritto: “Tornare dove il mio sogno e il mio viaggio calcistico è iniziato a Olusosun mi fa venire i brividi. Sono onorato e grato per le radici che hanno plasmato i miei sogni“.

“Questo sono io che apprezzo ancora una volta il loro amore e il loro sostegno e custodirò sempre Olusosun e le sue persone. Grazie!”