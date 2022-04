CORSPORT – Osimhen: assalto dalla Premier League, non bastano più cento milioni

Victor Osimhen al centro del calciomercato del Napoli, il giocatore è andato di nuovo in doppia cifra in questa stagione, saltando sedici partite. Un particolare da non sottovalutare, perché se ha segnato quindici gol totali, fino ad ora, in una stagione in cui ha saltato tante partite per infortuni e covid, ci si chiede quanti ne possa realizzare quando gioca con continuità. Ecco perché Osimhen piace così tanto in Premier League. Il giocatore è al centro di numerose voci di mercato, con il Napoli che aspetta una super offerta. Il club di De Laurentiis non è costretto a cedere, ma è chiaro che prenderebbe in considerazione un’offerta superiore a cento milioni di euro.

Calciomercato: quanto costa Osimhen

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport attualmente i cento milioni messi sul piatto dal Newcastle a gennaio non bastano più. Per convincere De Laurentiis a cedere Osimhen, i club di Premier League si dovranno spingere oltre. Ma quanto vale attualmente Osimhen? Il valore di Transfermarkt è di 60 milioni di euro. Ma secondo quanto scrive il quotidiano sportivo attualmente il Napoli chiede 120 milion di sterline per cedere Osimhen. Tradotto in euro sarebbero oltre 143 milioni di euro.

Il nigeriano piace moltissimo all’Arsenal che “ha appena perso Aubameyang, a giungo Lacazette in scadenza e un buco in mezzo da riempire. Osimhen è una tentazione forte“. Ma “Osimhen appartiene alla categoria degli attaccanti extra-lusso a cui guarda il Manchester United, che sta lì, studia e valuta” scrive Corriere dello Sport. Ovviamente c’è sempre attento il Newcastle dello sceicco Bin Salman, che non ha problemi di denaro. In questo caso però il fascino del club è nettamente inferiore. Intanto il Napoli continua a coccolarsi Osimhen per la volata scudetto, che dopo il pareggio del Milan con il Bologna, si fa ancora più interessante per gli azzurri.