“Osimhen non ha più bisogno della maschera, ecco perché la tiene”: il retroscena

L’ideatore della maschera ritiene che Victor Osimhen non ne ha più bisogno ma la tiene per un motivo

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, ideatore della maschera di Victor Osimhen: “Noi creiamo apparecchi che devono essere appendici del proprio corpo, Osimhen si è trovato bene e la tiene perché porta bene. È entrato nel cuore di tutti i tifosi. Lui è guarito e non avrebbe più bisogno di indossare la maschera, ma la paura è stata forte e vuole proteggersi. È stato un intervento delicato, si pensava avesse perso l’occhio. Sono soddisfattissimo del risultato ottenuto con la maschera. Quando una squadra funziona bene, tutto va bene. Il presidente ci ha visto lungo, ha scelto i giocatori giusti e quindi i risultati stanno venendo. Speriamo di coronare il sogno a fine anno“.

Venerato rivela che l’infortunio di Victor Osimhen non è nulla di grave

Ciro Venerato si sofferma sulle condizioni di Victor Osimhen? “Non dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto grave, lo stop potrebbe rappresentare più che altro un problema per la Nigeria piuttosto che per il Napoli. L’entourage della società è comunque in contatto con la nazionale africana per conoscere maggiori informazioni circa le condizioni del giocatore. Si tratta si un sovraccarico di affaticamento, c’è stato un eccessivo acido lattico. Salterà le prossime due amichevoli della Nigeria. Andrà in ferie in modo sereno per riposare e recuperare”.