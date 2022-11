Infortunio Osimhen: niente Nigeria, le condizioni dell’attaccante del Napoli

Victor Osimhen non giocherà con la Nigeria per l’amichevole, l’attaccante è infortunato e sarà sostituito da Dessers della Cremonese.

L’infortunio di Osimhen ha messo in ansia i tifosi del Napoli, il capocannoniere del campionato di Serie A si è fermato e non giocherà con la Nigeria. Attualmente il campionato è fermo, ma Spalletti deve fare ancora i conti con i recuperi di Kvaratskhelia, anche lui ha saltato l’amichevole con la Georgia, ma anche Rrahamani. Tutti e tre i casi non destrano preoccupazioni. Per Kvaratskhelia il recupero è imminente, mentre Rrahmani è praticamente guarito.

Ecco le ultime novità sulle condizioni di Osimhen riportate da Il Mattino: “Osimhen, invece, non parteciperà con la Nigeria all’amichevole in programma giovedì a Lisbona con il Portogallo e verrà sostituito da Dessers della Cremonese: Victor non si è potuto aggregare al gruppo della nazionale nigeriana per un leggero affaticamento muscolare, nulla di preoccupante“. Dunque nessun problema per Osimhen che alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno potrà essere in campo. Il giocatore nigeriano si è già dovuto fermare per un mese, ma dal suo rientro ha ricominciato a segnare con una frequenza disarmante. Osimhen è andato in gol anche con l’Udinese, mettendo la firma sull’undicesima vittoria di fila degli azzurri.