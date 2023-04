Napoli, Osimhen leader vero: gesto fantastico per Kvaratskhelia

Victor Osimhen leader del Napoli. Il giocatore nigeriano ha sostenuto Kvicha Kvaratskhelia anche dopo la sconfitta col Milan.

Osimhen è sempre più importante per questo Napoli, quasi fondamentale. Lo è in campo con i suoi gol, ma anche con la sua sola presenza che costringe le squadre ad adottare un modo diverso di giocare. Aurelio De Laurentiis sta cercando di trattenere Osimhen a Napoli anche per l’importanza che sta assumendo nello spogliatoio partenopeo.

Raspadori ieri ha parlato di Osimhen come di una bravissima persona, questo è sicuramente un indizio importante. Perché Osimhen è diventato leader del Napoli sotto tutti i punti di vista. Lo si vede anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Basta vedere il gesto fatto da Osimhen per Kvaratskhelia dopo Napoli-Milan. Gesto raccontato da Tuttosport: “L’infortunio, insomma, non ha spento il sacro fuoco: Osi c’è. E il modo in cui martedì ha – letteralmente – rialzato dal campo lo sconsolato, distrutto gemello Kvara in coda alla nottataccia di coppa ha confermato un elemento già chiarissimo da un po’: Osimhen è il leader, l’anima guerriera di una squadra che all’andata ne ha rifilati

cinque alla Juve“.