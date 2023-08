SKY – Osimhen, l’agente a Castel di Sangro per incontrare ADL: si discute il rinnovo

Nuovo incontro tra l’agente di Osimhen, Calenda, e il presidente del Napoli per discutere il rinnovo dell’attaccante.

CALCIOMERCATO NAPOLI Nuovi sviluppi sul fronte rinnovo per Victor Osimhen con il Napoli. L’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, è tornato nel ritiro di Castel Di Sangro per incontrare il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

È l’ottavo faccia a faccia in un mese tra le parti, come riportato da Gianluca Di Marzio. Segno di come la trattativa stia entrando nel vivo, tra dettagli da limare e la minaccia dell’Al Hilal sullo sfondo.

Nell’ultimo incontro si è discusso di ingaggio e clausola rescissoria per Osimhen, che con il rinnovo vedrebbe crescere stipendio e valutazione. L’intento è blindarlo respingendo il corteggiamento arabo.

L’attaccante aveva già trovato una bozza d’intesa col Napoli, ma il rilancio faraonico dell’Al Hilal ha rimesso tutto in discussione. Ora si cerca la quadra definitiva.

I tifosi sono in attesa di novità, sperando che questo nuovo vertice possa essere risolutivo per il rinnovo di Osimhen, pedina fondamentale del Napoli campione d’Italia. La palla passa al presidente De Laurentiis.