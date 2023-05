Osimhen e Kvara euforici per lo Scudetto, il toccante post della fidanzata di Meret

Napoli festeggia lo Scudetto con Osimhen e Kvara al centro dei festeggiamenti, mentre la fidanzata di Meret condivide un post emozionante sui social per il suo campione.

Napoli festeggia insieme ai suoi campioni, il terzo Scudetto è ormai realtà. Da ieri sera fino ad oggi è un mare di festa azzurra. Victor Osimhen è stato uno dei trascinatori nei festeggiamenti. Nello spogliatoio è salito sui tavoli insieme al Chucky Lozano a guidare i classici cori “siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”: sciarpe allacciate alle tempie a mo’ di pirati, eccoli i predatori dello scudetto.

Victor poi resta a lungo in diretta su Instagram dialogando con amici e tifosi e condividendo anche il pasto che la squadra consuma in albergo quando già è passata l’una. Il suo grande sogno si è realizzato, voleva vincere lo Scudetto a Napoli e ci è riuscito.

Le lacrime di Kvara hhanno fatto il giro del mondo mostrando tutto l’afffetto e lemozione per un titolo che mancava a Napoli da oltre 30 anni.

A sorpresa anche Piotr Zielinski si è scatenato, il polacco è quello più anziano in squadra che ha vissuto l’amarezza del 2018 quando, nonostante un campionato da 91 punti, il Napoli si vide sfuggire lo scudetto. Ora Piotr sa che è suo, se l’è meritato e intona il coro più ironico della tifoseria napoletana: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta!”.

Un coro davvero insopportabile per il razzismo che vomitava in quelle parole, ma che i napoletani hanno disinnescato con l’arma dell’ironia e oggi è diventato un modo per divertirsi e caricarsi. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, lui vorrebbe prolungarlo e restare.

Toccante post della fidanzata di Meret

Debora Romano, fidanzata di Alex Meret, ha scritto un post sui social dedicato al portiere del Napoli: “Amore, ridi e festeggia, questo scudetto te lo meriti tutto! È la tua rivincita! L’hai vinto a casa nostra, davanti alle nostre famiglie! L’hai vinto perché hai sempre preferito il lavoro e il silenzio di fronte ad attacchi ingiusti e a insulti immeritati!”, sottolineando praticamente le numerose critiche che hanno posto, nei confronti del numero 1 azzurro, in questi anni.

Poi, ha evidenziato: “Hai nella testa una forza incredibile, ogni volta mi stupisci, sei andato avanti, non hai mollato, quando ti è stata data la possibilità di dimostrare il tuo valore l’hai dimostrato a tutti, fattelo ripetere per l’ennesima volta, sei forte! Per noi, il migliore! E ora urlalo: SEI CAMPIONE D’ITALIAAA, di una città dove il calcio è il pane quotidiano, essenziale! Rimarrai nella storia di Napoli, la città dov’è nato nostro figlio Daniel! Per te, per il tuo lavoro, per le persone che ti sono state accanto e hanno fatto il tifo per te dal primo giorno!”

“Sono orgogliosa di averti al mio fianco, un uomo e un calciatore esemplare; sei l’esempio perfetto di umiltà, di educazione, di perseveranza, di professionalità, di amore! Grazie per queste emozioni Daniel, sono certa che quando capirà molte più cose, sarà fiero di te! Ti amiamo”.