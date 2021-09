Domenica Sportiva: Osimhen, 4 top club lo seguono. Insigne e Mertens verso l’addio al Napoli

Osimhen seguito da 4 top club Europei. Chelsea, PSG, United e Real Madrid hanno messo gli occhi sull’attaccante del Napoli.Insigne e Mertens verso l’addio.

4 TOP CLUB EUROPEI SEGUONO OSIMHEN

Durante la Domenica Sportiva, il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli:

“A Napoli i conti tornano. L’ultimo calciomercato orchestrato dal Ds Giuntoli ha fruttato Anguissa e 10 milioni di attivo. Il centrocampista è costato mezzo milione di prestito, con l’ingaggio pagato in parte anche dal Fulham. Abbassato il costo del lavoro, 15 milioni in meno di stipendi rispetto all’estate scorsa. Napoli solo 5° nella classifica delle buste paga. Osimhen vale già il triplo, piace già a Chelsea, PSG, United e Real Madrid”.

INSIGNE E MERTENS VERSO L’ADDIO AL NAPOLI

Venerato alla Domenica Sportiva ha poi aggiunto: “Insigne e Mertens sono pronti ai saluti, entrambi a fine contratto. Il belga sembra pronto a dire addio, meno certezze invece in merito ad Insigne. De Laurentiis al momento non può soddisfare le richieste di Insigne, una qualificazione in Champions potrebbe però mutare lo scenario. Spalletti dal canto suo non vorrebbe perdere il capitano azzurro e vorrebbe mediare tra le parti”.

