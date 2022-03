Notte degli Oscar: Sorrentino non ce la fa, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock – VIDEO

Notte degli Oscar molto accesa con Coda che vince il premio per il miglior film. Niente da fare per ‘È stata la mano di Dio” di Sorrentino. L’Italia era in corsa per tre premi ma non riesce ad aggiudicarsi nemmeno una statuetta della academy. Nessuno dei tre italiani candidati si è aggiudicato la statuetta, a cominciare da Paolo Sorrentino, premio Oscar come miglior film straniero è andato a ‘Drive my car’ di Ryusuke Hamaguchi. Niente da fare nemmeno per Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi di ‘Cyrano’ (la statuetta l’ha vinta Jenny Beavan per Crudelia), né per Enrico Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con ‘Luca’ (premio vinto dal favorito Encanto). Nonostante non abbia ricevuto il premio Oscar ‘È stata la mano di Dio‘ resta uno dei film più apprezzati nel mondo.

Will Smith, schiaffo a Chris Rock per offese alla moglie

La 94sima edizione della notte degli Oscar è stata movimentata anche per il gesto di Will Smith, che ha colpito con un pugno Chris Rock. All’inizio tutti pensavano si trattasse di una gag, ma invece era tutt’altro che una cosa preparata.

A scatenare la reazione dell’attore di ‘Alla ricerca della felicità’ è stata una battuta fatta da Rock sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie di Smith. La donna soffre di Alopecia e si è dovuta rasare i capelli. Dunque non è una cosa voluta, ma bensì una necessità. Dunque la battuta di Rock era estremamente fuori contesto, anche perché si va a fare ironia sulla malattia di una persona. Qualcosa di insensato e altamente stupido. La battuta di Rock ha innescato la reazione di Will Smith che ha colpito con uno schiaffo il comico e poi ha aggiunto: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca“. Alla fine la questione è rientrata e Will Smith ha vinto il premio come miglior attore protagonista per ‘Una Famiglia Vincente – King Richard’.