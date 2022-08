Ndombele ha detto si al Napoli. Giuntoli ha raggiunto l’intesa con Paratici. Ecco cosa manca

Ndombele pronto a rinforzare il centrocampo del Napoli. Giuntoli e Paratici hanno raggiunto l’intessa economica per il trasferimento.

NDOMBELE-NAPOLI. Manca poco anche per la svolta a centrocampo. L’arrivo di Ndombele dal Tottenham è vincolato all’uscita di Fabian che, a sua volta, aspetta che il Psg si liberi di Paredes, destinazione Juventus. L’effetto domino è pronto a partire e intanto Giuntoli ha raggiunto un’intesa con l’amico Paratici: il centrocampista francese è vicinissimo ed è pronto a trasferirsi al Napoli in prestito con diritto di riscatto, l’ingaggio è elevato e dunque servirà un contributo concreto da parte degli Spurs. Trattativa ormai agli sgoccioli.

Il giocatore si è convinto al trasferimento in Italia e ne ha parlato anche con i suoi compagni. Ma non rinuncerà a nulla del suo ingaggio da 6 milioni netti (più bonus). Il club londinese è disposto a intervenire ma chiede 2 milioni per il prestito oneroso (con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni). Il Napoli non vuole andare oltre il pagamento della metà dell’ingaggio. Ma siccome pare che le volontà convergano, l’affare si farà, magari fra qualche giorno.

NDOMBELE-NAPOLI: COSA MANCA

Il Napoli vuole strappare le migliori condizioni per il centrocampista che ormai è un esubero del Tottenham, malgrado un costo di oltre 60 milioni per il cartellino. Gli Spurs continuano a chiedere un milione per il prestito, il Napoli – come raccontato ieri – non vuole andare oltre i 500 mila euro, mentre per il diritto di riscatto esiste un’intesa di massima sui 30 milioni. Il Napoli sa di avere il sì di Ndombele, esattamente come aveva quello di Simeone il giorno prima della definizione della trattativa e malgrado il Cholito fosse stato accostato ad altri due club senza un motivo. II Napoli sa di essere a un passo dal traguardo e strapperà le migliori condizioni. Ndombele è pronto a raggiungere la banda Spalletti.