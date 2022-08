“Navas al Napoli offerta ingaggio più alto, si può chiudere in qualsiasi momento”

Il Napoli vuole chiudere per Keylor Navas, portiere del PSG alzata l’offerta per l’ingaggio si può arrivare a 4 milioni di euro. Il club azzurro ha fino al 1 settembre per chiudere la trattativa e magari cedere anche Alex Meret, che altrimenti dovrà fare il terzo portiere.

Secondo le ultime novità date dal sito specializzato in calciomercato, le Bombe di Vlad, ogni momento è quello buono per sbloccare l’affare Navas. In realtà Napoli e PSG stanno trattando anche per Fabian Ruiz, ma entrambe le trattative non sono collegate. Navas sta trattando la risoluzione del contratto con il PSG, questo darebbe un aiuto al Napoli che è pronto ad alzare anche l’offerta dell’ingaggio fino a 4 milioni di euro per due anni. Una mossa che si potrebbe rivelare decisiva nella trattativa. Con un contratto biennale il club di Aurelio De Laurentiis può sfruttare anche il decreto crescita e quindi pagare meno tasse sull’ingaggio di Navas. Allo stesso tempo la società partenopea sta cedendo Fabian Ruiz al PSG incassando circa 22 milioni di euro, sicuramente una cifra importante visto che il giocatore è in scadenza nel 2023. Le trattative per Fabian al PSG e Navas al Napoli sono caldissime e si potrebbero chiudere entro il fine settimana.