Natan, prime ore da giocatore del Napoli tra visite e tifosi

Racconto delle prime ore di Natan da giocatore del Napoli, dalle lunghe visite mediche all’accoglienza dei tifosi a Castel di Sangro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Sono state intense le prime ore di Natan da nuovo giocatore del Napoli. Il difensore brasiliano, arrivato sabato sera in Italia, ha sostenuto ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart che sono durate ben 5 ore.

Una maratona di test per il 22enne reduce dal lungo viaggio dal Brasile. Alla fine Natan è stato promosso a pieni voti e nel primo pomeriggio è partito per raggiungere i nuovi compagni a Castel di Sangro.

Ad attenderlo fuori la clinica romana c’erano alcuni tifosi azzurri impazienti di vedere il nuovo acquisto. Per Natan non è stato semplice sottrarsi agli autografi, prima di salire in auto e dirigersi verso l’Abruzzo.

Arrivato allo stadio Patini, il brasiliano ha ricevuto l’abbraccio dei supporter del Napoli presenti: una standing ovation per dargli il benvenuto in una nuova grande avventura.

Dopo l’addio di Kim, Natan è chiamato a non farlo rimpiangere. Le prime sensazioni sembrano positive, tra visite superate e il calore immediato dei tifosi partenopei. Ora testa al campo per dimostrare tutto il suo valore.